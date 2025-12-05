Conductoras de Red Movilidad registraron aumento de 142%: Entre 2022 y 2025 se incorporaron 1.364

Las mujeres conductoras corresponden al 12,63% de la flota, con un total de 18.398 conductores y conductoras.

Entre 2022 y 2025, la incorporación de mujeres conductoras experimentó el aumento más grande en su historia, según informó el Ministerio de Transportes, llegando a un total de 1.364, lo que implica un alza de 142%.

Durante el último trimestre de este año, se sumaron 167 nuevas conductoras a Red Movilidad.

Actualmente, Red Movilidad tiene un total de 18.398 conductores y conductoras. De ese número, 2.323 son mujeres (12,63%).

Mujeres conductoras de Red Movilidad

El Programa Mujeres Conductoras, que comenzó a implementarse en 2022, es una de las estrategias del Gobierno para apoyar la contratación de mujeres.

En coordinación con municipalidades y operadores del sistema, se beca a mujeres entregándoles capacitación, empleabilidad y autonomía económica.

Hasta la fecha, 500 mujeres de Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, Renca, Quilicura y Huechuraba se han visto beneficiadas.

De ese total, un 45,2% son proveedoras principales en su hogar; un 43,2% estaba desempleada o tenía trabajos informales previo al programa; 61% cuida a niños o personas con necesidades especiales; y un 49,2% recibía menos de $500.000 antes de capacitarse.