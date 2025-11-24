Conductor se saltó una luz roja: dos menores fallecidos tras accidente vehicular

Según los primeros antecedentes, el conductor del vehículo responsable escapó tras el choque junto a dos adultos, lo que abrió la línea investigativa sobre un posible consumo de alcohol u otras sustancias.

Dos menores de edad fallecieron la madrugada de este lunes en un violento accidente de tránsito en San Miguel, luego de que un vehículo con ocho ocupantes se pasara un semáforo en rojo a alta velocidad y chocara de frente contra otro automóvil. El impacto dejó una escena de gran magnitud y movilizó a personal de emergencia y Carabineros, quienes confirmaron ambos fallecimientos en el lugar.

Según los primeros antecedentes, el conductor del vehículo responsable escapó tras el choque junto a dos adultos, lo que abrió la línea investigativa sobre un posible consumo de alcohol u otras sustancias. Carabineros trabaja en la identificación y búsqueda de estas tres personas, mientras que el resto de los pasajeros fue trasladado con diversas lesiones a recintos asistenciales.

Las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad, especialmente en semanas previas a fin de año donde aumentan las reuniones sociales y los desplazamientos nocturnos. La Fiscalía Metropolitana Sur quedó a cargo del caso e instruyó diligencias para esclarecer completamente los hechos, en los que las cámaras de seguridad serán clave para determinar eventuales responsabilidades penales detrás del accidente.