Conductor muere tras violento choque en Maipú: Tres acompañantes resultaron lesionados

Un conductor murió durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 04:30 horas en la intersección de Segunda Transversal con El Alto, donde un vehículo Suzuki Swift de color azul impactó contra una barrera de contención.

De acuerdo con los primeros antecedentes, cuatro personas viajaban al interior del automóvil cuando, por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control en una curva pronunciada del sector.

Tres acompañantes resultaron lesionados

Producto del impacto, el conductor falleció en el lugar. En tanto, los otros tres ocupantes del vehículo resultaron lesionados.

Pese a la llegada de personal del SAMU al sitio del accidente, los acompañantes se trasladaron por sus propios medios hasta el Hospital El Carmen.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente la gravedad de sus lesiones, aunque de manera preliminar serían de carácter leve.

Vecinos del sector alertaron a los equipos de emergencia luego de escuchar un fuerte estruendo durante la madrugada.

Según informó Carabineros, los ocupantes corresponderían a un grupo familiar compuesto por personas de distintas edades. Aún no se ha precisado si residían en el sector o si se dirigían hacia algún domicilio.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la SIAT de Carabineros, que trabaja para establecer la dinámica del accidente.

Entre las pericias se considera la revisión de cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencia en el lugar, con el objetivo de determinar si el vehículo circulaba a exceso de velocidad o si el conductor se encontraba bajo la influencia del alcohol al momento del choque.