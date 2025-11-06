Detienen a conductor sin licencia que provocó apagón y fuga de agua tras persecución en Estación Central

Un hombre evadió un control policial y generó una persecución que terminó con un violento choque en Estación Central. El impacto derribó un poste y un grifo, causando un corte de luz y una fuga de agua en el sector.

Un conductor fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar una persecución policial que terminó con un choque, un corte de energía eléctrica y una fuga de agua en la comuna de Estación Central.

Según información de Carabineros, el individuo, de nacionalidad chilena, evadió un control vehicular e inició una huida a alta velocidad pese a las reiteradas advertencias de los funcionarios para que se detuviera. El seguimiento se extendió por distintas calles de la comuna hasta que el sujeto perdió el control del automóvil en Las Parcelas con Luis Orrego Luco.

El mayor Gastón Gallardo detalló que el conductor realizó maniobras temerarias y superó la velocidad permitida antes de impactar de frente contra un poste del alumbrado público. El choque también provocó la caída de un grifo, generando una importante fuga de agua y un corte de luz que afectó al sector.

Vecinos del área reportaron la explosión de generadores y fallas eléctricas, mientras personal municipal y equipos de Enel acudieron al lugar para controlar la emergencia y reponer el suministro.

En el vehículo viajaban dos acompañantes. Una de ellas resultó con fracturas y contusiones, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Posteriormente, Carabineros verificó que el conductor no tenía licencia de conducir y que el automóvil carecía de documentación vigente.

El responsable fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público por conducción temeraria, daños a la infraestructura y evadir un control policial.