Condenan a colegio por obligar a apoderado a pagar colegiatura anual pese a que hija se fue en junio: Se aplicó millonaria multa

La Justicia condenó a un colegio de Antofagasta por exigir a un apoderado el pago anual de la colegiatura, pese a que retiró a su hija a mitad de año.

Detalles de la condena contra colegio de Antofagasta

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó una sentencia de primera instancia y condenó al Colegio Costa Cordillera de la misma ciudad, por haber exigido a un apoderado el pago total del año escolar, pese a que su hija fue retirada del establecimiento educacional en junio.

El caso se remonta a 2024, cuando el papá de una alumna de primero medio decidió retirar a su hija y ponerla en otro colegio debido a que durante los primeros meses del año no contaban con el cuerpo académico completo, entre otras deficiencias en las instalaciones.

El apoderado pagó 19,4 UF (cerca de $766 mil) de matrícula y, en el caso de la colegiatura, el precio anual era de $4.496.895, es decir, $449 mil mensuales. Tras informar al colegio de la decisión de retirar a su hija, este le comunicó que debía pagar la totalidad del año escolar.

El colegio sostuvo que los contratos son anuales, por lo que, aunque el apoderado retire al estudiante antes de finalizar el año, debe igualmente pagar el monto completo. Frente a ello, el afectado presentó un reclamo ante el Sernac que, tras revisar los antecedentes, llevó el caso ante la justicia.

El Tercer Juzgado de Policía Local de Antofagasta condenó al recinto, declarando abusivas y nulas las cláusulas que obligaban al apoderado a tener que realizar el pago completo, junto con aplicar una multa de 50 UTM (cerca de $3.463000), por haber infringido la Ley del Consumidor. Si bien el colegio apeló ante la Corte de Apelaciones, el tribunal de alzada finalmente ratificó la decisión de primera instancia.