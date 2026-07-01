Condenan a clínica de la U. de Chile a pagar indemnización de $20 millones: Justicia estableció que no controló fármacos durante intervención en hospital

El Vigesimoséptimo Juzgado Civil de Santiago dictó un fallo que condena a la Universidad de Chile al pago de una indemnización de $20 millones por daño moral, debido a la falta de control de fármacos de un paciente con Parkinson intervenido en el hospital clínico de la institución.

El tribunal estableció la responsabilidad del centro asistencial por omitir las indicaciones de suspensión y reanudación del tratamiento neurodegenerativo antes de una cirugía de hernia inguinal realizada en julio de 2018, lo que derivó en complicaciones de salud.

La resolución judicial determinó que el afectado permaneció más de 19 horas consecutivas sin sus dosis habituales, una omisión catalogada por el tribunal como una falta al cuidado debido para un paciente crónico.

Producto de los movimientos involuntarios propios de la patología y los efectos de la anestesia, el demandante sufrió un hematoma en el cono medular de la médula espinal, lo que le provocó dolor y la pérdida de fuerza en su pierna izquierda.

El dictamen desestimó los descargos del equipo médico tratante al constatar que el diagnóstico de la enfermedad figuraba de manera explícita en todo su historial clínico previo.

La resolución dispuso que el pago de la indemnización deberá concretarse con los reajustes e intereses corrientes correspondientes.