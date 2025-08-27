País gabriel ruiz tagle

Justicia condena a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada: Lectura de sentencia quedó fijada

Por Michel Nahas Miranda

27.08.2025 / 15:29

El exministro de Sebastián Piñera y expresidente de Blanco y Negro recibió veredicto condenatorio por el delito de uso de información privilegiada en la compra-venta de acciones de Colo Colo. La pena se conocerá el 10 de septiembre.

El Tribunal Oral en lo Penal dictó un veredicto condenatorio contra Gabriel Ruiz-Tagle por el delito de uso de información privilegiada, tipificado en el artículo 60 letra E de la Ley de Mercado de Valores. La lectura de sentencia quedó fijada para el 10 de septiembre.

De acuerdo con la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2018, cuando Ruiz-Tagle —entonces director y luego presidente de Blanco y Negro— vendió cerca de 4 millones de acciones de la sociedad anónima que administra a Colo Colo, operación que bordeó los $1.200 millones.

El tribunal estimó acreditado que el imputado contaba con estados financieros no difundidos al mercado.

Absolución parcial y penas solicitadas

El tribunal absolvió a Ruiz-Tagle en un capítulo vinculado a compras de acciones, pero acogió la acusación por la venta. La Fiscalía pidió presidio menor en su grado medio (3 años) y inhabilitación por 5 años para ejercer como director de sociedades anónimas. La defensa mostró disconformidad con el veredicto.

Antecedentes del caso

  • En abril y mayo de 2018, Ruiz-Tagle acumuló cerca de 5 millones de acciones de la compañía.
  • En la madrugada del 29 de mayo compró 109 mil acciones y, a las 10:00 horas, vendió aproximadamente 4 millones en dos tandas mediante corredoras.
  • La distinción administrativa previa de la CMF no impidió la persecución penal, según destacó el Ministerio Público.

Con el veredicto ya dictado, resta conocer la sentencia, programada para el 10 de septiembre, donde el tribunal definirá la pena y eventuales inhabilidades.

