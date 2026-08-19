Concretan nuevo traslado de presos a cárcel de Talca: 198 internos fueron llevados desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso

Gendarmería informó que este miércoles se concretó el cuarto traslado de reos hasta el Complejo Penitenciario La Laguna de Talca.

El plan de traslado comenzó el jueves pasado, cuando alrededor de 300 reos de Santiago 1 fueron trasladados hasta el mismo recinto penal, en el marco del plan del Gobierno de poblamiento progresivo de la unidad. En esa oportunidad, se trató de población penal de alta peligrosidad que eran miembros y líderes de bandas de crimen organizado.

Se trata de 198 internos que fueron transportados desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso hasta Talca.

El procedimiento contó con el trabajo de más de 130 funcionarios de Gendarmería, junto con personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).

Gendarmería indicó que “el poblamiento de la cárcel ubicada en el sector de la Laguna de Panguilemo comenzó el pasado 13 de agosto y con este nuevo traslado su ocupación alcanza el 74,4%”.

El penal tiene una capacidad total para 2.320 plazas, que “se han ido copando paulatinamente, para descongestionar otras unidades penales que presentan altos índices de sobrepoblamiento”.