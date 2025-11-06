Concepción: detienen a sospechoso de homicidio en disco clandestina ocurrido en Halloween

El recinto operaría de forma irregular en la intersección de Prat con Bulnes desde hace 15 años, sin que hasta ahora se hubieran tomado medidas para su cierre definitivo.

La Policía de Investigaciones detuvo en el Aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano al principal sospechoso del homicidio de un joven de 19 años, ocurrido durante una fiesta clandestina de Halloween en una discoteca ilegal de Concepción. La víctima murió tras recibir un disparo en la cabeza, en un hecho que conmocionó a la comunidad local.

El detenido fue identificado como Jonathan Bórquez, de 41 años, quien posee un extenso prontuario policial que incluye delitos por robo con violencia, robo con intimidación y robo de cajeros automáticos. Según la PDI, el sujeto incluso protagonizó una persecución en 2018, ocasión en que intercambió disparos con Carabineros e hirió de bala a un civil.

Bórquez fue capturado tras un operativo que incluyó la revisión de cámaras de seguridad del local y su entorno. Durante esta jornada de jueves será formalizado por homicidio, en una audiencia que se espera defina las medidas cautelares que enfrentará el imputado.

El caso también ha generado cuestionamientos entre las autoridades por el funcionamiento de la discoteca clandestina donde ocurrió el crimen. El recinto operaría de forma irregular en la intersección de Prat con Bulnes desde hace 15 años, sin que hasta ahora se hubieran tomado medidas para su cierre definitivo.