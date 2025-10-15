Conceden nacionalidad por gracia a la destacada bailarina y coreógrafa Karen Connolly

El Senado destacó la trayectoria y los aportes de la coreógrafa australiana.

Este martes, el Senado despachó a ley el proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la destacada bailarina y coreógrafa australiana Karen Connolly Anderson.

El senador Francisco Chahuán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, informó y destacó la trayectoria, aportes y permanencia de la coreógrafa.

En la instancia, se relevaron los aportes que ha realizado la bailarina en el país.

La trayectoria de Connolly “supera las cuatro décadas con un vínculo sólido y constante con la vida cultural nacional a través de la transmisión de sus conocimientos, la implementación de proyectos y formación de bailarines”, recalcó Chahuán.

En esa línea también se expresaron los senadores Rojo Edwards y Luciano Cruz Coke, quienes expresaron su gratitud y también resaltaron lo merecida de la distinción a Conolly por su contribución “de manera significativa” al desarrollo del arte y de la cultura en Chile.

También mencionaron la promoción y defensa de la danza como expresión fundamental del patrimonio artístico nacional.