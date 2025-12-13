Conaf y la PDI retiran 68 cactáceas de alto valor ecológico en operativo en Antofagasta: Algunas tienen más de 80 años

Desde Conaf señalaron que “la protección de nuestras cactáceas es una tarea urgente en un territorio donde muchas de estas especies están en categoría de conservación.

Un operativo de fiscalización ambiental realizado en la Región de Antofagasta permitió el retiro de 68 cactáceas de alto valor ecológico, cuyo origen no pudo ser acreditado.

El operativo fue liderado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) junto a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI, y dejó al descubierto la comercialización irregular de especies nativas, algunas con más de ocho décadas de antigüedad.

El procedimiento se desarrolló tras una inspección a un vivero, fiscalización que se inició a partir de una denuncia canalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En el lugar se detectaron ejemplares pertenecientes a los géneros Eriosyce sp. y Echinopsis sp., especies especialmente vulnerables debido a su lento crecimiento y a la presión constante de la extracción ilegal desde su hábitat natural.

Según Conaf Antofagasta, el propietario del vivero colaboró con el proceso y entregó voluntariamente los ejemplares observados. Las cactáceas fueron trasladadas al Centro de Rescate de Cactáceas de la Región de Atacama, donde quedaron bajo resguardo técnico y cuidados especializados.

Este operativo se enmarca en un contexto de mayor control a nivel país. Durante el último trimestre de 2025, más de 300 individuos de flora nativa han sido decomisados a nivel nacional, como parte del fortalecimiento de las labores de fiscalización y protección de especies amenazadas.

La directora regional de Conaf Antofagasta, Anita Huichamán, sostuvo que “la protección de nuestras cactáceas es una tarea urgente en un territorio donde muchas de estas especies están en categoría de conservación. Este decomiso es una señal clara de que seguiremos fortaleciendo la fiscalización y la coordinación con la PDI para impedir que el patrimonio natural de Antofagasta siga siendo vulnerado”.

Finalmente, Conaf reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse sobre la procedencia legal de las especies nativas que adquiere y a denunciar la venta irregular de flora protegida, subrayando que la protección de la flora “es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la comunidad”.