Conaf presenta denuncia por daño ambiental tras extracción ilegal de corteza del “Coihue Abuelo” en Los Ríos

Los hechos ocurrieron al interior de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Ríos por presunto daño ambiental, tras la extracción ilegal de corteza del “Coihue Abuelo”, un ejemplar de cerca de 600 años ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, ícono del área protegida.

La acción judicial busca que “la unidad especializada del Ministerio Público inicie las diligencias investigativas que estime pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, donde se registró un daño de gravedad al denominado Coihue Abuelo, un árbol centenario de alto valor ecológico y patrimonial”.

El director regional de Conaf Los Ríos, Arnoldo Shibar, señaló que durante diciembre se han realizado distintas acciones sobre lo ocurrido en la Reserva Nacional.

📍#PANGUIPULLI| Administrador y Guardaparques de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco detectaron la extracción ilegal de corteza del conocido "Coihue Abuelo" de alrededor de 600 años de edad. Queremos ser enfáticos en la gravedad de este hecho y recalcar que: Extraer corteza,…

Primero, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional y luego “se restringió el uso de ese sendero temporalmente”.

“Estamos incorporando también la posibilidad de tener cámaras en el lugar, para tener visión diaria de la situación del sendero. Además, queremos poner letreros para los visitantes, que involucren la responsabilidad asociada a estos temas por daño ambiental”, señaló.

Añadió que se están reforzando los patrullajes de los guardaparques y que próximamente se lanzará una campaña de difusión en la región, la cual “nos permita establecer las responsabilidades de las personas que visitan nuestras unidades de áreas protegidas en la Región de Los Ríos”.