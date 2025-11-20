Conaf confirma que no había guardaparques en sector de tragedia en Torres del Paine: “Habían bajado a votar”

El director de Conaf Magallanes sostuvo que "estaban adentro del parque en el día de la noche, pero no alcanzaban a llegar porque tenían que caminar alrededor de 15 a 18 kilómetros".

Este miércoles, el director de Conaf en la Región de Magallanes, Mauricio Ruiz, confirmó que el día de la tragedia en Torres del Paine, donde cinco turistas extranjeros murieron, no había guardaparques en el sector del cruce Los Perros.

“No contábamos con personal ese día”

En conversación con 24 horas, sostuvo que “el día 16 en la noche para el 17, efectivamente no contábamos con personal ese día allá“, puesto que habían asistido a votar, ya que esa jornada se desarrollaban las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.

“Ese día los funcionarios que estaban en campamentos, que son dos, bajaron hacia las porterías, es decir, se encontraban dentro del parque, para emitir el derecho a votar (…). El día 16 teníamos 51 funcionarios trabajando al interior del parque en distintos sectores y el lugar donde sucedieron los hechos es el lugar más complejo de la montaña”, agregó.

Ruiz insistió en que “ese día efectivamente (los guardaparques) bajaron a votar, pero para volver a su lugar de trabajo el día siguiente había que caminar muchísimo, entonces efectivamente ese día estaba sin guardaparques en ese lugar“. “Cuando hay votaciones, tenemos que hacer bajada de nuestro personal para que o se excusen o hagan el sufragio“.

En esta línea, explicó que “en otros sectores más cercanos había relevo, pero en ese lugar en particular nos apoyan mucho de la empresa concesionaria, porque somos socios estratégicos”. “Aquí hay que entender un concepto: la Corporación solo está en facultad de estar en los 15 sectores, aunque no contamos muchas veces con todo el personal. Hacemos alianzas estratégicas con empresas para que presten servicios turísticos, y en el caso de Perros, en particular, tenemos una empresa que da el servicio de campismo. Nosotros no tenemos campismo, solamente damos las orientaciones a los visitantes que circulan por la montaña“.

“Ese día fue mala coincidencia porque tocó la votación, bajaron y para ellos estaban adentro del parque en el día de la noche, pero no alcanzaban a llegar porque tenían que caminar alrededor de 15 a 18 kilómetros para poder llegar nuevamente. Entonces, se produjo esta mala coincidencia, lamentable, y estamos muy afectados”, añadió.

Sobre las responsabilidades, sostuvo que seguirán los procesos que determina la justicia. “Estamos dispuestos, nuestros cargos son así; si hay que seguir un procedimiento judicial y aceptar la entrevista de fiscalía, Ministerio Público, hay que hacerlo, no queda de otra, pero tenemos que ir aclarando las situaciones de las condiciones“.

Este jueves, en un comunicado, Conaf anunció que instruyeron una investigación interna para determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con este accidente. “Entre la información se revisarán todos los antecedentes para esclarecer cada etapa de lo ocurrido: cómo se activaron los protocolos, cómo fueron las comunicaciones y cómo se desarrollaron las labores de búsqueda, rescate y evacuación”, detallaron.