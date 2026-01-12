País incendio forestal

Alerta por 3 incendios forestales activos: Más de 400 hectáreas afectadas en Cauquenes

Por CNN Chile

12.01.2026 / 18:04

Conaf alerta que tres incendios forestales están con grado de alerta ante su rápida propagación, autoridades despliegan equipo y recursos para detener el foco de Cauquenes que ha consumido 414 héctareas. Revisa la información entregada respecto a los focos activos.

A través de X, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que se mantienen activos tres focos de incendios en la Región del Maule, Ñuble y La Araucanía. Hasta ahora el incendio en San Pedro ha consumido 414 hectáreas, siendo el caso más grave de lo que lleva el 2026.

 


La alerta roja se mantiene en la comuna de Cauquenes y las autoridades solicitan la evacuación de la zona.

La Conaf ha desplegado recursos aéreos y terrestres de las empresas: Arauco, CMPC, Cambium y Vista Hermosa para combatir el incendio. Además, Bomberos de Chile apoya para contener el foco junto a una brigada del Ejército.

Actualmente, el incendio en la Región del Ñuble consumió una superficie de 19 héctareas y el de la comuna de Cholcol 67 héctareas. Es en el último foco que se mantiene una alerta amarilla.

