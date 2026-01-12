Alerta por 3 incendios forestales activos: Más de 400 hectáreas afectadas en Cauquenes

Conaf alerta que tres incendios forestales están con grado de alerta ante su rápida propagación, autoridades despliegan equipo y recursos para detener el foco de Cauquenes que ha consumido 414 héctareas. Revisa la información entregada respecto a los focos activos.

A través de X, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que se mantienen activos tres focos de incendios en la Región del Maule, Ñuble y La Araucanía. Hasta ahora el incendio en San Pedro ha consumido 414 hectáreas, siendo el caso más grave de lo que lleva el 2026.

⭕️ BALANCE | Hasta las 16:00 horas, 6 incendios forestales se encuentran en labores de combate. Les compartimos la situación de los 3 incendios que están con algún grado de alerta: ⏩ Incendio San Pedro, comuna de Cauquenes, región del Maule.

📌Superficie preliminar: 414…



La alerta roja se mantiene en la comuna de Cauquenes y las autoridades solicitan la evacuación de la zona.

La Conaf ha desplegado recursos aéreos y terrestres de las empresas: Arauco, CMPC, Cambium y Vista Hermosa para combatir el incendio. Además, Bomberos de Chile apoya para contener el foco junto a una brigada del Ejército.

Actualmente, el incendio en la Región del Ñuble consumió una superficie de 19 héctareas y el de la comuna de Cholcol 67 héctareas. Es en el último foco que se mantiene una alerta amarilla.