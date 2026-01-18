País bíobío

Conaf: 36 aeronaves y más de 400 personas combaten incendios forestales en Ñuble y Biobío

Por CNN Chile

18.01.2026 / 19:46

Un amplio despegue de equipos de emergencia dispusieron Conaf y Senapred para el combate de los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío.

En concreto, los organismos dispusieron de 400 personas entre personal técnico, brigadistas y pilotos de CONAF; además de 36 aeronaves, entre aviones y helicópteros livianos, medianos, pesados y los dos tanqueros.

Junto a diversas compañías de bomberos, la Corporación combate estos incendios a través de personal técnico, brigadas, aviones air tractor, aviones tanqueros, helicópteros, maquinarias pesadas y camiones aljibes.

Recursos en la Región de Ñuble:

CONAF: 11 aeronaves: 1 avión de coordinación, 1 avión de observación, 3 aviones cisterna, 4 helicópteros livianos, 1 helicóptero mediano y 1 helicóptero semipesado.

Recursos terrestres: 10 brigadas (108 combatientes), 3 camiones cisternas (13 personas), 2 skidder y 12 técnicos.

SENAPRED: 12 recursos aéreos: 5 helicópteros livianos, 3 helicópteros medianos, 4 helicópteros semipesados y 1 avión cisterna.

Recursos en la Región del Biobío:

CONAF: 13  aeronaves: 1 avión de coordinación, 1 avión de observación, 5 aviones cisterna, 2 aviones tanqueros, 2 helicópteros livianos, 1 helicóptero mediano, 1 helicóptero semipesado.

Recursos terrestres: 21 brigadas (205 combatientes), 4 camiones cisternas (27 personas), 2 máquinas (6 operadores) y 12 técnicos.

