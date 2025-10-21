Con velas y globos: Realizan emotiva velatón por niño que murió tras choque a furgón escolar en Recoleta

Hasta el frontis del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi llegaron padres, madres, apoderados, estudiantes y hasta el alcalde de Recoleta.

La noche de este lunes, una emotiva velatón se realizó en memoria de Esteban Hermosilla, el niño de 10 años que murió luego de que delincuentes chocaran el furgón escolar en el que se trasladaba.

Hasta el frontis del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi llegaron padres, madres, apoderados, estudiantes e inclusive el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, para despedir al menor que cursaba sexto básico.

La instancia estuvo marcada por la emoción, con decenas de personas que con globos blancos, velas y flores manifestaron su solidaridad con los familiares y amigos del joven estudiante.

Para esta jornada, todas las clases y actividades programadas fueron suspendidas “con el fin de coordinar la mejor manera de contener y consolar a toda nuestra comunidad educativa”, indicó en un comunicado la rectora del establecimiento educacional, Karen Díaz.

Velatón frente al Colegio Rafael Sanhueza Lizardi de Recoleta, por la muerte de alumno en choque de delincuentes contra furgón escolar.

Presidente Boric asegura que “se hará valer la justicia”

El presidente Gabriel Boric se refirió este lunes a la tragedia ocurrida en la comuna de Recoleta, afirmando que “la muerte de un niño y la puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile“.

“Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia”, escribió el mandatario, quien instruyó a sus ministros a ponerse a disposición de las familias afectadas. “El Estado, a través de todas sus instituciones, hará valer el Derecho y la Justicia”, cerró en la publicación.