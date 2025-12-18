Comunidad Judía celebra Janucá en La Moneda con presencia de cuatro ministros

Durante su intervención, el ministro Álvaro Elizalde valoró el rol de la comunidad en la nación, afirmando que "Chile es hoy un país mejor gracias a la contribución de mujeres y hombres judíos en diferentes ámbitos". La autoridad destacó además la pluralidad interna de la comunidad judía, señalando que sus distintas formas de vivir la identidad y la fe constituyen un ejemplo de diversidad para la sociedad chilena.

Hoy, 18 de diciembre, el Patio de Las Camelias en La Moneda fue el escenario de la tradicional celebración de Janucá, encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el capellán judío Eduardo Waingortin y el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Alfredo Misraji. La ceremonia, que comenzó a las 9:30 horas, convocó a cerca de 250 personas, entre las que destacaron los ministros Macarena Lobos, Alberto Van Klaveren y Adriana del Piano, además de diversos subsecretarios, parlamentarios y diplomáticos.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Judía, Alfredo Misraji, expuso la preocupación por el aumento de la hostilidad y la desinformación, advirtiendo sobre la falta de una política pública integral contra el antisemitismo en Chile. Misraji enfatizó la necesidad de actuar frente a los discursos de odio, señalando que “si no se frenan a tiempo, las palabras se pueden convertir en acciones y en tragedias”, haciendo referencia a que la legislación actual es reactiva y fragmentada en comparación con otros países.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del reconocimiento “Espíritu Maccabí” a la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier. La diplomática agradeció la amistad brindada por la comunidad judía, reconociendo el valor de este gesto tras las atrocidades de la Shoá; “entiendo que hoy a algunos judíos les resulte difícil tender la mano a una alemana, tras el crimen de la Shoá, que no puede compararse con ningún otro crimen”, expresó.

La ceremonia finalizó cerca de las 11 de la mañana con el simbólico encendido de la Janukiá, representando valores como la paz, la democracia y la justicia. Esta festividad, conocida como la Fiesta de las Luces, conmemora la victoria de los macabeos y el milagro del aceite en el Templo de Jerusalén, recordando cómo una minoría logró preservar sus creencias y recuperar su lugar sagrado.