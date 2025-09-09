Ordenan inscribir compra de exclínica Sierra Bella en Santiago: Alcalde Desbordes evaluará nuevas acciones legales

El 19° Juzgado Civil de Santiago dio luz verde a la compraventa que se había realizado en 2023 y que generó polémica en su minuto para la entonces alcaldesa Irací Hassler. El actual jefe comunal, Mario Desbordes, calificó este resultado como un golpe al municipio y adelantó que evaluarán otras acciones legales.

Este martes la sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA dio a conocer que el 19º Juzgado Civil de Santiago dio luz verde a la compraventa de la exclínica Sierra Bella.

“Esta decisión judicial confirma que, frente a intentos artificiosos de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados, el respeto a la ley debe prevalecer. La justicia civil, luego de una reposada reflexión, ha valorado los hechos en su mérito, reconociendo que nadie puede ir contra sus propios actos, ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado, y que la libre circulación de bienes es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”, comentó la inmobiliaria mediante un comunicado de prensa.

La exclínica fue foco de críticas en parte de la gestión anterior en el municipio, cuando Irací Hassler estaba al mando de este. Sin embargo, este resultado judicial terminaría siendo un respaldo a lo que expresó en su momento.

De esta manera la Municipalidad de Santiago deberá pagar el valor de la operación, el cual también fue foco de críticas al ser varias veces superior al valor original.

“No me queda más que lamentar una resolución judicial que nos parece completamente equivocada”, expresó el alcalde actual de la comuna, Mario Desbordes, quien entregó sus primeras declaraciones en conversación con CNN Prime. “Lo más grave de esta resolución judicial es que el juez no permitió que el municipio se hiciera parte en esta solucitud porque señaló que el municipio no tenía interés suficiente en la resolución. Mire que cuestión más ridícula, del punto de vista lógico y jurídico”.

De esta manera el jefe comunal adelantó que, de momento, acudirán con recurso de casación para revisar esta resolución.

“El problema Sierra Bella para Santiago no está cerrado”, agregó. “Ella (Irací Hassler) safa de la arista penal, por ahora”.