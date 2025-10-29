¿Cómo excusarme si salí electo como vocal de mesa para las elecciones? Servel explica el procedimiento oficial

En diálogo con CNN Chile AM, Pamela Figueroa además recordó que las personas que no se presenten como vocal de mesa arriesgan multas de hasta $550 mil.

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, se refirió al proceso para excusarse de la obligación de ser vocal de mesa, de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

En conversación con CNN Chile AM, Figueroa comenzó detallando que “las excusas de los vocales de mesa, aquellas personas que por alguna razón fundadas no puedan cumplir la función el próximo 16 de noviembre, deben hacerse ante las juntas electorales, porque son las juntas electorales las que nominan a los vocales de cada una de las mesas. Y las juntas electorales están asociadas al lugar donde tú votas”.

“Nosotros en la página web del servicio electoral y probablemente a los vocales que les llegó esta información, y ya revisaron la página web y sus datos electorales y ahí han visto si han sido designados o no vocales de mesa o miembros del colegio explotador, van a tener que presentarse ante las juntas electorales. Lo que la ley dice es que tiene que ser una excusa por escrito y la mayoría de las juntas electorales tienen un correo electrónico donde las personas pueden presentar sus excusas y en caso de que así no fuese, también las personas pueden ir presencialmente a las juntas electorales”, añadió.

Además, hizo un llamado a “consultar la página web que es www.servel.cl donde está toda la información que las personas requieren para poder presentar sus excusas. También en la página web está la lista de excusas las listas de argumentos para excusarse porque también muchas veces las personas no están seguras, pero aquellas personas que tienen más de 70 años, que son cuidadores de adultos mayores dependientes o de personas con discapacidad, personas gestantes, o que tienen cuidado personal de hijos menores de dos años, las personas que trabajan en el ámbito de la salud o que tienen que cumplir alguna otra función que la ley establezca ese día 16 de noviembre, son de las razones que se pueden presentar ante las juntas electorales para poder excusarse de esta de esta situación”.

En cuanto a las sanciones por no presentarse como vocal de mesa, Figueroa recalcó que “si una persona no se excusa y no se presenta a ser vocal de mesa, se arriesga a las multas que están establecidas por ley, que van entre 2 y 8 UTM, es decir, entre 138 mil y 550 mil pesos aproximadamente, que van a ser establecidas de acuerdo a el juez de policía local va a definirla de acuerdo a la infracción que haya cometido, el nivel de infracción que haya cometido esta persona”.