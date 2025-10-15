Como el chiste de Bombo Fica: Contraloría detecta irregularidades en proceso de destrucción de droga incautada

El organismo identificó las incongruencias luego de revisar los procesos de servicios de salud en el país, junto con los protocolos de la Policía de Investigaciones y de Carabineros.

“En lo que se refiere a drogas, detectamos diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y lo recibido por los Servicios de Salud. Me imagino que se ríen porque se estarán acordando del chiste del Bombo Fica“.

De esta forma, la contralora Dorothy Pérez había anticipado -en su aplaudida presentación en Enade- uno de los más recientes descubrimientos realizados por el organismo que dirige.

La situación sería similar a la descrita por el comediante en su presentación en Viña del Mar, en la que graficaba la corrupción a través de un ejemplo de cómo iba desapareciendo, gradualmente, un decomiso de droga que quedaba en mano de las policías.

Finalmente, este miércoles Contraloría entregó detalles sobre este descubrimiento. La institución apuntó a que se identificaron incongruencias en actas de decomiso de sustancias ilícitas en distintos Servicios de Salud del país.

📒INFORMES DE AUDITORÍA | Desorden, fallas en registros y retrasos: Detectamos irregularidades en proceso de destrucción de droga incautada. La nota acá 👉🏼 https://t.co/23aBjZcNdj pic.twitter.com/QM6jV7UKkY — Contraloría (@Contraloriacl) October 15, 2025

En este punto, se detectó que habrían pesos distintos entre los decomisos almacenados y los que se levantaron en terreno, motivo por el que se enviaron los antecedentes a Fiscalía.

¿Cómo se produjeron las irregularidades en el decomiso de droga?

Contraloría apunta a una “pérdida de trazabilidad” que se produjo en el peso de los decomisos que incluyen planta de cannabis.

También se advirtió el “uso de una planilla Excel sin mecanismos de mínimos de seguridad”, junto con la demora en el plazo de entregas de las drogas decomisadas, ya que “se determinó que tanto la PDI como Carabineros incumplieron ese plazo”.

A todo lo anterior, se suma que el organismo identificó “deficiencias en la infraestructura de oficinas y bodegas de decomisos, pues no se cumple con lo exigido en la referida Ley 20.000, además de ausencia de elementos de protección personal”.