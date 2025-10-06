Comité de Coordinación Nacional de Fronteras ya tuvo su primera sesión: ¿Cuáles son sus funciones y quiénes lo componen?

La instancia tendrá sesiones temáticas especializadas en distintas áreas, y luego elaborará un informe final que "servirá como base para la toma de decisiones estratégicas a futuro".

El viernes recién pasado, el Comité de Coordinación Nacional de Fronteras tuvo su primera sesión.

El comité será una instancia interinstitucional cuyo objetivo es “consolidar el fortalecimiento de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país”, explicaron desde el Gobierno.

Será liderado por el Ministerio del Interior e incluye también a las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad Pública y Hacienda.

Junto con ello, participarán en forma activa la PDI, Carabineros, Estado Mayor Conjunto, Aduanas, SAG y el Servicio Nacional de Migraciones.

Su rol es “articular de manera permanente las funciones de seguridad, migración y cooperación internacional, construyendo sobre los avances logrados por la Estrategia de Seguridad y Control de Fronteras lanzada en 2022”.

Comité de Coordinación Nacional de Fronteras: Cuáles serán sus tareas

El objetivo principal del Comité de Coordinación de Fronteras es la consolidación de una gobernanza permanente y eficiente respecto a las fronteras chilenas.

Entre sus funciones están:

Proponer diagnósticos

Identificar dificultades

Recomendar medidas

Formular propuestas de modificaciones normativas para mejorar el control de la frontera

En su primera sesión se definió la hoja de ruta que guiará el trabajo. En las próximas semanas habrá sesiones temáticas especializadas en áreas como infraestructura, seguridad fitosanitaria, seguridad y defensa nacional, migración y cooperación internacional.

Posteriormente, “la instancia elaborará un informe final que servirá como base para la toma de decisiones estratégicas a futuro”.