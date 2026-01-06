Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se reunirá para conocer más antecedentes tras polémica de embajadora Pakarati

La embajadora compartió una publicación donde aparecía la frase "libre determinación para la nación Rapa Nui". A la instancia de este martes asistirá el canciller Alberto Van Klaveren.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado conocerá este martes mayores antecedentes tras la polémica ocurrida con la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati.

La situación surgió a fines de diciembre, cuando Pakarati compartió en su cuenta de Instagram una historia donde aparecía un letrero con la frase “libre determinación para la nación Rapa Nui”, a la que ella agregó la descripción “self-determination for Rapa Nui”.

La publicación generó amplia controversia e incluso la mencionada Comisión se reunirá esta jornada para saber las razones que llevaron a Pakarati a compartir en su Instagram dicha fotografía. A la instancia asistirá el canciller Alberto Van Klaveren.

Previamente, además, el presidente de la comisión, Iván Moreira, pidió tomar medidas más drásticas a las anunciadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que señaló que tomó conocimiento el 24 de diciembre y que la embajadora fue reprendida y eliminó la imagen de sus redes sociales.

El parlamentario indicó que “la conducta de la embajadora es grave” y que “olvida que es representante del Estado de Chile y no puede manifestar opiniones personales y menos que atenten contra la soberanía nacional. Espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda. La Cancillería debería sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad, no podemos minimizar lo ocurrido. En política exterior no pueden darse gustitos de tipo ideológico como lo ha hecho la embajadora”.

También se han referido al tema otros integrantes de la comisión.

El senador José Miguel Insulza aseveró que no es partidario de más sanciones, aunque “sí creo conveniente un cambio de destinación hacia algún lugar en que sus convicciones territoriales no sean conflictivas con los intereses del país”.

Mientras que la senadora Paulina Vodanovic comentó que en el caso “tiene que operar toda la rigurosidad de nuestra Cancillería”.

“Resulta impropio que una embajadora emita este tipo de mensajes públicos. Ella tiene hoy día una calidad bien importante y tiene que respetar ese rol de representar a nuestro Estado y no poner problemas al Estado”, agregó.