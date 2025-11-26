Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó reponer el feriado bancario

La instancia busca que las entidades financieras realicen procesos internos esenciales, como cierres contables, conciliaciones, ajustes regulatorios y labores administrativas.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que busca reponer el feriado bancario.

La iniciativa, que se originó en el Senado, reincorpora en la Ley General de Bancos la prohibición de atención presencial el 31 de diciembre y los sábados, salvo autorización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El texto fue presentado ante la Comisión por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien explicó que la norma estipula una disposición histórica suprimida tácitamente en la tramitación de la ley que promueve la competencia financiera a través de innovación y tecnología (Ley Fintec).

De ese modo, al restituir el feriado bancario, el objetivo es permitir que las entidades financieras realicen procesos internos esenciales, como cierres contables, conciliaciones, ajustes regulatorios y labores administrativas.

El proyecto busca asegurar que dichos procesos internos se puedan llevar a cabo sin riesgos relacionados con la apertura de sucursales.

En la sesión de la Comisión participó el presidente de la Confederación Nacional de la Rama Bancaria, Roberto Grandón, quien señaló que como organización tuvieron participación activa en la tramitación de la iniciativa en el Senado.

Así, defendió la necesidad de mantener el secreto bancario para que el sistema financiero tenga buen desempeño de sus labores y su funcionamiento.