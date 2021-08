La mañana de este miércoles, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo aprobó, por 11 votos a favor bajo condiciones y uno en contra, el proyecto minero Dominga.

El proceso se desarrolló luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, según señalo el pasado lunes el delegado presidencial regional, Pablo Herman, “dictaminó que el proyecto Dominga vuelva a la región para su votación. Cabe recordar que este proyecto ingresó al Sistema de Evaluación y está siendo revisado con estrictos criterios técnicos, como es propio de este tipo de iniciativas”.

Durante la sesión, la autoridad emplazó a los diputados Daniel Núñez y Marcelo Díaz y los acusó de “pseudoambientalistas que llaman a la guerra entre los vecinos“.

“En la administración anterior, en el gobierno anterior de Bachelet, se aprobó un puerto en pleno Chungungo de la compañía Aceros del Pacífico en la cual ciertamente impacta lo que es la localidad de Chungungo y estos diputados pseudoambientalistas que llaman a la guerra entre los vecinos ¿dónde estaban?. ¿Dónde estaba el diputado Díaz?, ¿dónde estaba el diputado Núñez en el momento de aprobar ese proyecto?”, manifestó.

“Por ende, y como representante del presidente, en esta región no aceptaremos dos puertos en el sector de Chungungo y menos atendiendo que la comuna de Huasco existen otros dos puertos. Por ende, en menos de 100 kilómetros tener cuatro puertos es algo que no se ha evaluado en este proyecto”, continuó.

De este modo, Herman informó su decisión de rechazar “el proyecto Dominga hasta que exista solo un puerto en la región de Coquimbo, en este sector“.

Detalle de la votación

Claudia Martínez, directora regional del Servicio Medioambiental: Aprobó con condiciones.

Ignacio Pinto, seremi (s) del Medio Ambiente: Aprobó con condiciones.

Alejandro García, seremi de Salud: Aprobó con condiciones.

Carlos Lillo, seremi de Economía: Aprobó con condiciones.

Álvaro Herrera, seremi de Energía: Aprobó con condiciones.

Pedro Rojas, seremi de Obras Públicas: Aprobó con condiciones.

Rodrigo Ordenes, seremi de Agricultura: Aprobó con condiciones.

Abel Espinoza, seremi de Vivienda y Urbanismo: Aprobó con condiciones:

Juan Fuentes, seremi de Transportes y Telecomunicaciones: Aprobó con condiciones.

Emilio Lazo, seremi de Minería: Aprobó con condiciones.

Marcelo Telias, seremi de Desarrollo Social y Familia: Aprobó con condiciones.

Pablo Herman, presidente de la comisión y delegado presidencial regional de Coquimbo: Rechazó.

Tras la votación, Ezio Costa, abogado de la Alianza Humboldt, lamentó la aprobación del proyecto y acusó que la decisión es para “favorecer intereses privados”.

“Es lamentable el mal uso del derecho por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental para favorecer intereses privados y en contra del interés público”, señaló.

“Mientras sabemos que vamos por un camino de no retorno por la crisis climática y ecológica, se aprueba un proyecto muy dañino. Mal por Chile, pero seguimos esperando que resuelva la Corte Suprema en derecho y anule esta votación, junto con el fallo del Tribunal Ambiental”, agregó.

Reacción del Gobierno

Por su parte, la ministro del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo a CNN Chile que “dada la institucionalidad vigente, no me puedo pronunciar sobre ningún proyecto que esté en evaluación, ya que se puede reclamar por parte de todos los actores ante el consejo de ministros y como presidenta del consejo de ministros, si yo hago cualquier comentario, me inhabilita de poder pronunciarme en el consejo de ministros”.

“Así que el llamado es justamente que este es un proceso que continúa, que las reclamaciones se realicen ante el consejo de ministros y que, por lo tanto, ahí se tiene que resolver”, expresó.