Comisión de Salud del Senado aprueba en general proyecto de eutanasia: Ahora pasará a Sala

La idea de legislar fue aprobada tras recibir tres votos a favor y dos en contra.

Este martes, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de eutanasia.

La iniciativa, que recibió tres votos a favor y dos el contra, ahora será despachada a la Sala de la Cámara Alta para ser analizada.

Juan Luis Castro (PS), Iván Flores (DC) y Ximena Órdenes (Independiente) votaron a favor, mientras que Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) votaron en contra.

“Comisión de Salud del Senado APRUEBA la idea de legislar en general el proyecto de ley de eutanasia y ahora pasa a Sala”, señalaron desde el Ministerio de Salud en redes sociales.

Desde la cartera de Salud agregaron en la publicación que se ha dado un “un paso importante a través de una discusión seria y democrática”.

Comisión de Salud del @Senado_Chile aprueba la idea de legislar en general el proyecto de Ley de Eutanasia y ahora pasa a sala. pic.twitter.com/k5PwPI1T5S — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 9, 2025