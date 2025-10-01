Comisión de la Cámara aprobó nacionalidad por gracia del joven deportista cubano Jonathan Rodríguez

El deportista de 16 años es destacado en la lucha grecorromana.

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en forma unánime la nacionalidad por gracia del joven deportista cubano Jonathan Rodríguez Carrace.

En los fundamentos del proyecto, se destaca que el atleta de 16 años, que ya tiene residencia definitiva en Chile, ha demostrado un compromiso excepcional con el deporte nacional, en específico con la lucha grecorromana.

Rodríguez es preseleccionado nacional y desde su llegada al país “ha ido recopilando importantes premios y reconocimientos a nivel competitivo”.

Entre sus logros hay 11 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce en categorías U15 y U17, además del Trofeo al Luchador del Estilo Grecorromano más destacado de Chile.

Su desempeño también lo llevó a obtener la medalla de oro con solo 15 años en la división olímpica de 97 kg (categoría adulto).

“El respaldo de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile y de la Selección Nacional de Lucha Grecorromana avala no solo su calidad técnica y física, sino también su integridad personal y su potencial para convertirse en un referente deportivo chileno en el corto y mediano plazo”, indicaron desde la Cámara.

La iniciativa también señala que “su caso representa una oportunidad concreta para fortalecer el deporte de alto rendimiento en Chile, proyectando al país en escenarios competitivos internacionales y consolidando valores de esfuerzo, disciplina y compromiso que inspiran a las nuevas generaciones”.

Además, su impacto no solo se limita al ámbito deportivo. Rodríguez cursa 2° medio en el Centro Educacional Mariano Egaña, donde mantiene promedio 6,4, lo que “demuestra su responsabilidad académica y capacidad de compatibilizar estudios con la alta exigencia de su preparación deportiva”.

“Sus profesores lo describen como un estudiante respetuoso, alegre y solidario, con un liderazgo positivo que inspira a sus compañeros, fomenta la integración y promueve el deporte como herramienta de desarrollo integral”.