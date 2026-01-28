Comisión de Gobierno Interior de la Cámara da luz verde a construcción de monumento en memoria de Sebastián Piñera

Si bien la iniciativa fue respaldada, su tramitación quedará suspendida hasta marzo, después del receso legislativo.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera, fallecido en febrero de 2024.

La propuesta -que fue impulsada por el senador José García Ruminot (RN)- obtuvo 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, permitiendo que continúe su tramitación en el Congreso.

Con esta votación, el proyecto avanza en su segundo trámite constitucional, aunque su despacho definitivo fue postergado, ya que resta analizar una indicación pendiente. Esto se realizará una vez que concluya el receso parlamentario de febrero.

Durante la sesión, la Comisión también respaldó una indicación que modifica el lugar donde se emplazaría el monumento, estableciendo que este se ubique en la Plaza de la Ciudadanía y no en la Plaza de la Constitución.

El proyecto había sido aprobado previamente por el Senado, instancia en la que solo generó reparos desde el Partido Comunista y la senadora independiente Fabiola Campillai.

En la Cámara de Diputados, los votos favorables provinieron de parlamentarios de RN, UDI, Republicanos, Demócratas, independientes y el Partido Radical, mientras que el rechazo fue manifestado por diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio.

Las abstenciones correspondieron a legisladores del Partido Radical y del PPD.

El debate parlamentario sobre el monumento a Sebastián Piñera

Desde la UDI, su jefe de bancada, Henry Leal, valoró el avance del proyecto y destacó la evaluación positiva que, a su juicio, existe sobre la gestión del expresidente Piñera, subrayando hitos como el manejo económico, la reconstrucción tras el terremoto de 2010, la pandemia y el rescate de los 33 mineros.

En tanto, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, sostuvo que el exmandatario tuvo aciertos y errores, pero recalcó que fue elegido democráticamente en dos ocasiones, por lo que consideró legítimo un reconocimiento institucional, más allá de las diferencias políticas.

Desde el Frente Amplio, el jefe de bancada Jaime Sáez reiteró la postura crítica de su sector, señalando que el proyecto no representa una prioridad y que el expresidente no genera el nivel de consenso social necesario para este tipo de homenajes.

Por su parte, la diputada electa Claudia Mora (RN) defendió la iniciativa, afirmando que rechazar el monumento implica desconocer el legado institucional de Piñera. Además, recalcó que el proyecto no contempla el uso de recursos fiscales, ya que su financiamiento se realizaría a través de colectas públicas, donaciones y aportes privados.

De esa manera, la tramitación del proyecto continuará durante marzo, una vez retomadas las actividades legislativas.