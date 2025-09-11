Comisión de Gobierno del Senado oficiará a la Dipres por posible reducción presupuestaria de Gobiernos Regionales

Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile alertó sobre un recorte presupuestario en 12 de las 16 regiones del país.

La Comisión de Gobierno del Senado acordó oficiar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) por una posible reducción a los presupuestos de los Gobiernos Regionales.

La instancia escuchó a la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) quienes alertaron sobre un “recorte presupuestario anunciado por el Gobierno Central, que afectará a 12 de las 16 regiones del país”, en el marco de la Ley de Presupuestos 2026.

La organización apuntó a que no hay “criterios técnicos claros” para aplicar la medida y que esta provocaría un “impacto negativo” en la planificación regional y en la economía local.

Los integrantes de la Comisión -las senadoras Paulina Vodanovic y Luz Ebensperger y los senadores Rafael Prohens, Esteban Velásquez y Jaime Quintana- acordaron oficiar a la Dipres para aclarar si es efectivo el recorte presupuestario, y si es así, cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta.

De existir estas rebajas, se solicitará que sean rectificadas.