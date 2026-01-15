Comisión de Constitución de la Cámara Baja despachó a Sala la reforma a Gendarmería

La instancia parlamentaria despachó el articulado con algunas indicaciones.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la reforma que integra a Gendarmería en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La instancia terminó con la votación del articulado y lo aprobó con amplia mayoría, aunque con algunas indicaciones.

La propuesta, que fue impulsada por el Ejecutivo, apunta a fortalecer el control y seguridad en el sistema penitenciario ante el avance del crimen organizado. También se busca fortalecer la coordinación de Gendarmería con el sistema de justicia penal y traspasa la dependencia de la institución al Ministerio de Seguridad Pública.

Tras su aprobación en particular, la Comisión despachó la reforma a la Sala de la Cámara, donde se continuará con la tramitación.

Reforma a Gendarmería

La comisión aprobó una indicación parlamentaria que regula la situación de las asociaciones gremiales, respecto a que “a contar de la fecha de publicación de la reforma, las asociaciones de funcionarios quedarán disueltas”.

En la enmienda se mantuvo el criterio, aunque excluyendo a las organizaciones que corresponden al personal civil, de contrata y de planta grado 3 regidas por la ley 19.296.

También se acordó que dichas asociaciones “no podrán incorporar a personal uniformado ni constituir nuevas organizaciones, con el objetivo de resguardar la continuidad de la representación gremial de los funcionarios civiles”.

De todos modos, la indicación estableció que, una vez creado el servicio especializado de reinserción social, estas asociaciones deberán disolverse “en razón de la separación de servicios respecto de Gendarmería”.

Adicionalmente, la comisión aprobó una modificación referida a que la reforma no afectará los derechos adquiridos de los funcionarios, con lo que se asegura que “la eventual incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no podrá traducirse en despidos, rebajas salariales ni modificaciones a los derechos previsionales”.