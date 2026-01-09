País cámara de diputadas y diputados

Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó en general reforma a Gendarmería: ¿Qué viene ahora?

Por Valentina Sánchez Cárdenas

09.01.2026 / 08:36

La instancia acordó un plazo para recibir indicaciones hasta el próximo lunes 12 de enero, para posteriormente iniciar con la votación en particular de la iniciativa.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la reforma a Gendarmería, que fue presentada por el Ejecutivo.

La iniciativa busca que la institución se incorpore dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y apunta a “reforzar su función en el resguardo del orden y la seguridad al interior del sistema penitenciario”, considerando el avance del crimen organizado.

También se propone fortalecer la coordinación de Gendarmería con el sistema de justicia penal.

Reforma a Gendarmería: Comisión escuchó a representantes de funcionarios

Desde la Cámara informaron que la Comisión de Constitución llevó a cabo una sesión extraordinaria —previo a votar la idea de legislar— en la sede en Santiago del Congreso, con el objetivo de escuchar a los representantes de los funcionarios.

En esa línea, en representación del Frente de Trabajadores Penitenciarios de Chile (FTP) y docente de la U. de Chile, Augusto Quintana, expresó algunas inquietudes sobre los efectos que podría tener este proyecto en materia laboral, remuneracional y previsional, sobre todo en el período de transición que se contempla.

Asimismo, advirtió que “la separación de funciones propuesta podría generar incertidumbre en la situación contractual del personal, por lo que llamó a establecer mayores certezas y resguardos para los funcionarios”.

Posterior al debate parlamentario, la Comisión acordó que se recibirán indicaciones hasta el lunes 12 de enero. Tras ello, se iniciará la votación en particular del proyecto, con suma urgencia, en la sesión convocada para el martes 13 de este mismo mes.

