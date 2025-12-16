Comisión de la Cámara Baja aprobó proyecto que regula creación y difusión de imitaciones digitales con IA

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
La iniciativa busca "otorgar a toda persona el derecho exclusivo a controlar la creación y difusión de imitaciones digitales realistas, de su imagen, cuerpo y/o voz, generadas mediante IA".
La Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca regular la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de personas, las que son generadas a través de Inteligencia Artificial (IA), más conocidas como deepfakes.
La iniciativa tiene como objetivo “otorgar a toda persona el derecho exclusivo a controlar la creación y difusión de imitaciones digitales realistas, de su imagen, cuerpo y/o voz, generadas mediante IA”.
Con ese fin, se estipulan “deberes de consentimiento previo y revocable, junto a prohibiciones y sanciones por el uso indebido”, además de obligaciones claras para las plataformas digitales y mecanismos de reparación judicial y administrativa.
Durante la discusión parlamentaria, los diputados escucharon al director jurídico de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), Jorge Mahú, quien valoró la idea y comentó que hay preocupación en el mundo artístico debido a las deepfakes.
También expuso el director general de la Corporación de Actores y Actrices de Chile (Chileactores), Rodrigo Águila, que respaldó que se legisle respecto al tema porque hay un “vacío normativo al respecto y es necesario una regulación fuerte”.
En la instancia también habló el abogado de la Asociación de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, Sebastián Valenzuela, quien apuntó a que la idea adolece de algunos inconvenientes, como la protección a artistas y figuras públicas.
En esa línea, señaló que cada vez hay más servicios que están disponibles para hacer deepfakes, y no solo en perjuicio de creadores y artistas, sino también a figuras públicas.
De esa manera, subrayó en la necesidad de enfrentar la problemática con mecanismos que permitan el aviso y eliminación de este tipo de imágenes no autorizadas.
