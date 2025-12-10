País diego simpertigue

Comisión aprueba procedencia de acusación constitucional contra Diego Simpertigue

Por CNN Chile

10.12.2025 / 16:43

El libelo, respaldado mayoritariamente por los diputados de la instancia, cuestiona presuntas faltas a la probidad e imparcialidad en tres controversias judiciales.

La acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, presunto involucrado en el Caso Muñeca Bielorrusa, superó este miércoles su primera gran prueba en el Congreso.

La comisión de la Cámara de Diputados encargada de revisar el libelo aprobó este jueves su procedencia, un paso clave que permite que el caso avance hacia el debate en la Sala.

Con la aprobación de la procedencia, la acusación constitucional entra ahora en su fase decisiva; será discutida en la sala de la Cámara de Diputados y de ser aprobada será revisada por el Senado, instancia que podría destituir a Simpertigue e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por cinco años.

Detalles de la votación

La votación estuvo marcada por un respaldo mayoritario: Cosme Mellado, Álvaro Carter, Marco Antonio Sulantay y la presidenta de la comisión, Maite Orsini, se manifestaron a favor. La diputada Mónica Arce no participó de la sesión.

El libelo incluye tres capítulos centrados en presuntas faltas a la probidad, la imparcialidad y el deber de abstención, en causas como el litigio Codelco–Belaz Movitec, los nombramientos notariales y el caso Fundamenta.

En la jornada previa, la comisión escuchó al ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, quien lamentó la situación y reconoció que el Poder Judicial “no ha tenido un buen comportamiento” en este episodio.

