Comisaría Virtual: Más de 165 mil personas han hecho el trámite para excusarse de votar en segunda vuelta

Por CNN Chile

14.12.2025 / 07:30

El trámite puede ser realizado por aquellas personas habilitadas para sufragar que se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Este domingo 14 de diciembre se realiza en Chile la segunda vuelta presidencial, la cual tiene voto obligatorio.

De todos modos, para los electores que no puedan acudir a las urnas, pueden presentar sus excusas ante Carabineros, a través de la Comisaría Virtual.

En la primera vuelta, el sitio web presentó intermitencias debido al gran número de personas que ingresaban para descargar su código. Es por ello que la institución policial habilitó desde las 8:00 horas de ayer la página para hacer el trámite.

De esa manera, desde las 8:00 del sábado hasta las 8:00 de este domingo se han contabilizado 165.383 trámites solicitados.

Del total de excusas iniciadas, 39.798 personas ya han acudido a las distintas comisarías del país para validar en forma presencial dicho trámite.

Cabe recalcar que seguir los pasos en la página web no exime de ir a la Comisaría en forma presencial.

Asimismo, el trámite es válido para quienes se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación.

¿Cómo hacer el trámite en Comisaría Virtual?

  • Ingresar a Comisaría Virtual y luego al apartado “Constancia votación”
  • Al presionar “Constancia votación”, se deriva a una página en la que se debe ingresar el RUT y la Clave Única
  • Tras llenar un formulario, se generará un código alfanumérico, que será requerido para validar la constancia en una Comisaría
  • Es importante acudir con cédula de identidad o pasaporte para verificar la información y finalizar el proceso de validación

