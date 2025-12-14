Región de Atacama: Comienza temporada de avistamiento de cetáceos en caleta Chañaral

Entre diciembre y marzo se pueden avistar en la zona especies como delfines nariz de botella, ballenas fin (rorcual común), cachalotes, entre otras.

El pasado 5 de diciembre, autoridades regionales, operadores turísticos, pescadores artesanales y visitantes dieron inicio oficialmente a la temporada de avistamiento de cetáceos 2025-2026 en la caleta Chañaral de Aceituno, en Freirina.

Se trata de una de las actividades turísticas más esperadas del verano en la Región de Atacama. Se trata de un reconocido punto de observación de la fauna marina del país, donde también se celebró la sexta versión del Festival del Loco.

El trabajo es parte del programa de Fondo Nacional de Desarrollo Regional “Difusión y fortalecimiento turístico del destino Pingüino de Humboldt en Freirina y su área de influencia”, mediante el cual se ha impulsado la promoción, mejora y diversificación del destino.

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, destacó la “articulación en torno al turismo en nuestros destinos de interés especial. Poner en valor estos territorios requiere gestión y un propósito común entre la comunidad, los servicios públicos, el gobierno regional y las empresas privadas, que hoy cumplen un rol social cada vez más relevante”.

Y agregó que desde la Gobernación “estamos aportando recursos para fortalecer la difusión de destinos prioritarios y, en el caso de la costa de Freirina, contamos con un programa que ejecuta Sernatur y que financia tanto este lanzamiento de la temporada de avistamientos de cetáceos como el Festival del Loco”.

Por su parte, el director de Sernatur Atacama, Alejandro Martín, comentó que el pingüino de Humboldt “es una de las reservas con mayor biodiversidad del país y aquí se complementa con delfines, aves marinas y una serie de maravillas que enriquecen la experiencia de avistamiento de cetáceos”.

E invitó a las personas a “darse el tiempo de conocer la Región de Atacama. Contamos con el Valle del Huasco y su extraordinaria ruta agroalimentaria, algunas de las mejores playas de Chile, un borde costero único y una diversidad natural incomparable para que este verano 2026 sea una experiencia inolvidable”.

El lanzamiento de la temporada de avistamiento coincidió con la sexta versión del Festival del Loco, “donde la comunidad y los turistas pudieron degustar preparaciones marinas elaboradas por pescadores artesanales, poniendo en valor el trabajo local y la identidad gastronómica de la caleta. Esta combinación de naturaleza, cultura y sabor refuerza el atractivo del destino y su capacidad de ofrecer experiencias integrales a quienes lo visitan”, destacó Sernatur.