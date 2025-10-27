Comienza desalojo de campamento Los Aromos en Colina: Viven más de 300 familias
Por CNN Chile
27.10.2025 / 14:17
La demolición de los asentamientos se llevará a cabo en fases, debido a la extensión del terreno.
La mañana de este lunes comenzó el desalojo del campamento Los Aromos en Colina (Región Metropolitana).
La Municipalidad, en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco y personal policial, dieron inicio al operativo.
Debido a la extensión del terreno, el procedimiento se llevará a cabo en cuatro fases.
La primera etapa contempla 2,08 hectáreas –al poniente del estero del río Colina- donde residen aproximadamente 188 familias, de un total de 388.
Las familias que residen en el paño fueron notificadas previamente del desalojo y posterior demolición.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, comentó que trabajará en la demolición debido a la cercanía de los asentamientos con la quebrada del río.
Por eso, “hemos trabajado con el propósito de hacer la entrega de viviendas e iniciar un proceso para que las familias que cumplen con los requisitos puedan acceder a otras soluciones, incluidos subsidios de arriendo”, señaló, según consigna 24 Horas.
Por su parte, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, apuntó a algunos problemas de convivencia en el sector y dijo que se tiene proyectada la construcción de un parque en las hectáreas donde está emplazado el campamento.