Comienza desalojo de campamento Los Aromos en Colina: Viven más de 300 familias

La demolición de los asentamientos se llevará a cabo en fases, debido a la extensión del terreno.

La mañana de este lunes comenzó el desalojo del campamento Los Aromos en Colina (Región Metropolitana).

La Municipalidad, en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco y personal policial, dieron inicio al operativo.

Debido a la extensión del terreno, el procedimiento se llevará a cabo en cuatro fases.

La primera etapa contempla 2,08 hectáreas –al poniente del estero del río Colina- donde residen aproximadamente 188 familias, de un total de 388.

Las familias que residen en el paño fueron notificadas previamente del desalojo y posterior demolición.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, comentó que trabajará en la demolición debido a la cercanía de los asentamientos con la quebrada del río.

Por eso, “hemos trabajado con el propósito de hacer la entrega de viviendas e iniciar un proceso para que las familias que cumplen con los requisitos puedan acceder a otras soluciones, incluidos subsidios de arriendo”, señaló, según consigna 24 Horas.

Por su parte, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, apuntó a algunos problemas de convivencia en el sector y dijo que se tiene proyectada la construcción de un parque en las hectáreas donde está emplazado el campamento.