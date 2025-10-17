País Elecciones 2025

Comenzó la franja electoral de cara a las elecciones presidenciales: Candidatos apelan a seguridad, unidad y cambio

Por CNN Chile

17.10.2025 / 14:44

La franja televisiva se emitirá en dos bloques -am y pm- entre este 17 de octubre y el 13 de noviembre.

Este viernes comenzó oficialmente la franja electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. La seguridad fue uno de los temas centrales de los abanderados presidenciales.

Entre este 17 de octubre y el 13 de noviembre se emitirá la franja, que constará de dos bloques horarios de 20 minutos cada uno, que se emitirán a las 12:40 y a las 20:40 horas, respectivamente.

En el primer capítulo, Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, entregó un mensaje enfocado en la seguridad y el control fronterizo.

Franja presidencial de Jeannette Jara

Franja presidencial de Jeannette Jara

Luego vino Harold Mayne-Nicholls, quien apareció con un tono más coloquial y en un video donde incluso se escuchó la voz del extécnico de La Roja, Marcelo Bielsa.

Franja presidencial de Harold Mayne-Nicholls

Franja presidencial de Harold Mayne-Nicholls

En tanto, Marco Enríquez-Ominami hizo alusiones y críticas tanto al oficialismo como a la oposición. Incluso, mostró a Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser vestidos como militares.

Franja presidencial de Marco Enríquez-Ominami

Franja presidencial de Marco Enríquez-Ominami

Por su parte, Evelyn Matthei hizo alusión a los extremos y habló sobre los fallidos procesos constitucionales y el estallido social.

