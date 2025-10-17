Comenzó la franja electoral de cara a las elecciones presidenciales: Candidatos apelan a seguridad, unidad y cambio
Por CNN Chile
17.10.2025 / 14:44
La franja televisiva se emitirá en dos bloques -am y pm- entre este 17 de octubre y el 13 de noviembre.
Este viernes comenzó oficialmente la franja electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. La seguridad fue uno de los temas centrales de los abanderados presidenciales.
Entre este 17 de octubre y el 13 de noviembre se emitirá la franja, que constará de dos bloques horarios de 20 minutos cada uno, que se emitirán a las 12:40 y a las 20:40 horas, respectivamente.
En el primer capítulo, Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, entregó un mensaje enfocado en la seguridad y el control fronterizo.
Franja presidencial de Jeannette Jara
Luego vino Harold Mayne-Nicholls, quien apareció con un tono más coloquial y en un video donde incluso se escuchó la voz del extécnico de La Roja, Marcelo Bielsa.
Franja presidencial de Harold Mayne-Nicholls
En tanto, Marco Enríquez-Ominami hizo alusiones y críticas tanto al oficialismo como a la oposición. Incluso, mostró a Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser vestidos como militares.
Franja presidencial de Marco Enríquez-Ominami
Por su parte, Evelyn Matthei hizo alusión a los extremos y habló sobre los fallidos procesos constitucionales y el estallido social.