Comenzó juicio contra exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por delitos de corrupción

La Fiscalía está solicitando 20 años de prisión para Espinosa y 5 para su cónyuge, María Magdalena Neira, a quien acusan de lavado de activos.

A las 9:00 horas de este lunes se dio inicio en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago al juicio contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, quien es acusado de los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Junto con ello, su cónyuge, María Magdalena Neira Cabrera, también es acusada por lavado de activos.

El caso se remonta hace un par de años, cuando la investigación de la Fiscalía arrojó que Espinosa -mientras era director de la PDI- había recibido cerca de $146 millones en sus cuentas personales, dinero que provenía de gastos reservados de la PDI.

Por ello, el extimonel de la policía fue formalizado en 2021.

Cabe recordar que en la etapa inicial de la indagatoria, el abogado defensor de Héctor Espinosa era Luis Hermosilla.

La Fiscalía solicitará 20 años de prisión para el exdirector de la PDI, 10 por el delito de malversación, 5 por falsificación y otros cinco años por lavado de activos. En tanto, Neira arriesga cinco años de cárcel.