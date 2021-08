Este martes comenzó la inscripción oficial de los usuarios de iPhone comprendidos en la demanda colectiva que logró un pago compensaciones.

En abril de este año, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) alcanzó un acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider –los representantes locales de la firma– a partir de la demanda que se presentó a fines de 2018.

La organización presentó una demanda luego de que Apple reconociera que con sus actualizadores de software ralentizaba deliberadamente algunos modelos de iPhone más antiguos.

Tras el acuerdo, la empresa accedió a pagar un total de 84.167 UF, que corresponde a cerca de $2.474 millones, montos que se repartirá entre los usuarios.

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio?

Según detalla el sitio de la conciliación, las personas que pueden solicitar el beneficio son aquellos usuarios de los modelos de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y 7 SE, que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

¿Cómo realizar la inscripción?

La inscripción se debe realizar en el sitio web destinado a la conciliación, donde cada solicitante deberá completar con sus datos el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual (Anexo A de la Conciliación) y, en la sección “documentos”, acompañarlo con una copia de cédula de identidad.

El plazo comienza este martes 24 de agosto y se extenderá por tres meses a partir de la fecha de implementación.

Luego, los datos ingresados se harán coincidir con una base de datos de Apple con los números de serie, y se aprobará o rechazará la solicitud.

¿Cómo se recibirá el pago?

El pago del beneficio, que alcanzará un máximo de $36.800 se realizará entre el 15 de noviembre al 4 de febrero de 2022 mediante la modalidad que se elija en el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual.

De este modo aparecen dos opciones: transferencia electrónica a una cuenta bancaria a nombre del beneficiario de la conciliación o emisión de un vale vista a nombre del beneficiario.

En el caso de que se presente más de un solicitud por un equipo elegible, se debe esperar su procesamiento, ya que demorará la respuesta y pago.