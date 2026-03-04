Comenzó el año escolar 2026: Así funciona la ley que prohíbe el uso de celulares en colegios

La normativa contempla algunas excepciones que deberán ser autorizadas por la dirección del colegio.

Este miércoles 4 de marzo comenzó oficialmente el año escolar, y con ello, la aplicación de la ley que prohibe el uso de celulares en establecimientos educacionales.

La normativa modifica la Ley General de Educación para “establecer un marco regulatorio nacional para el uso de dispositivos móviles en las aulas”, explicó el Gobierno, añadiendo que la medida tiene como objetivo “recuperar la concentración y el vínculo humano en las salas de clases”.

Si bien la nueva ley ya entró en vigor, los colegios tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos.

Ley que prohíbe uso de celulares en colegios: ¿Cómo funciona?

De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, la prohibición y regulación de dispositivos móviles funcionará de la siguiente manera:

Aplica a niveles de educación parvularia, básica y media

Rige para todos los integrantes de la comunidad educativa durante actividades curriculares

Incluye dispositivos que permitan telecomunicación o acceso a Internet

No afecta a dispositivos institucionales destinados exclusivamente al uso pedagógico

De todos modos, la normativa tiene excepciones contempladas, las cuales deberán ser autorizadas por la dirección del colegio. Se trata de: