Comenzó el año escolar 2026: Así funciona la ley que prohíbe el uso de celulares en colegios

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
La normativa contempla algunas excepciones que deberán ser autorizadas por la dirección del colegio.
Este miércoles 4 de marzo comenzó oficialmente el año escolar, y con ello, la aplicación de la ley que prohibe el uso de celulares en establecimientos educacionales.
La normativa modifica la Ley General de Educación para “establecer un marco regulatorio nacional para el uso de dispositivos móviles en las aulas”, explicó el Gobierno, añadiendo que la medida tiene como objetivo “recuperar la concentración y el vínculo humano en las salas de clases”.
Si bien la nueva ley ya entró en vigor, los colegios tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos.
De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, la prohibición y regulación de dispositivos móviles funcionará de la siguiente manera:
De todos modos, la normativa tiene excepciones contempladas, las cuales deberán ser autorizadas por la dirección del colegio. Se trata de:
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.