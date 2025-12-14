País elecciones presidenciales

Comando de José Antonio Kast celebra victoria presidencial: “Estamos muy contentos, pero sentimos esta tremenda responsabilidad”

Por Arelí Zúñiga

14.12.2025 / 19:41

En un punto de prensa, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, también hizo un llamado a la colaboración más allá de las diferencias políticas.

Tras confirmarse la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, destacó la felicitación enviada por su contendora y reafirmó un llamado a la unidad nacional en el eventual gobierno.

“Recibimos el llamado de la candidata Jeannette Jara felicitando a José Antonio Kast por la victoria obtenida”, señaló Squella en un punto de prensa en la sede del partido, en donde se reunió el comando de Kast.

Y agregó: “Estamos muy contentos, pero al mismo tiempo sentimos esta tremenda responsabilidad que nos han entregado los chilenos”.

Asimismo, el dirigente republicano hizo un llamado a la colaboración más allá de las diferencias políticas.

“Esperamos poder contar con cada una de las personas que trabajan por Chile, independiente de los colores políticos”, afirmó.

En tanto, también subrayó que “las prioridades del nuevo Gobierno son la reactivación económica con terapia de shock, para que rápidamente se puedan generar los miles de empleos que se necesitan”.

