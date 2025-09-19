País fuerzas armadas

“Delincuentes” y “traidores”: Comandante en Jefe del Ejército arremete por caso de narcotráfico en las FF.AA.

Por CNN Chile

19.09.2025 / 11:50

El comandante en Jefe del Ejército lamentó los recientes casos de militares detenidos por tráfico de drogas y aseguró que no representan a la institución, a la que calificó como víctima de “traidores”.

Minutos antes de encabezar la Parada Militar de este 19 de septiembre, el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, abordó los recientes casos de personal de las Fuerzas Armadas investigado por presunto narcotráfico.

De acuerdo a lo constatado por La Tercera, El general se refirió a episodios ocurridos en Puerto Aysén, donde tres cabos del Ejército fueron detenidos por retirar una encomienda con droga, y en Tarapacá, donde seis funcionarios de la Brigada Acorazada “Cazadores” de Pozo Almonte habrían internado sustancias ilícitas mientras trabajaban en artillería.

“Yo no hablaría de vinculación del Ejército con el narcotráfico. Al revés: son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro. Son delincuentes que nos han traicionado”, sostuvo Iturriaga, lamentando la participación de militares profesionales en delitos de este tipo.

El jefe castrense añadió que “es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”, y destacó que se han reforzado medidas preventivas, especialmente en el área de inteligencia, para evitar situaciones similares. “Ha sido un golpe fuerte, pero estamos superando este tema”, expresó.

En su última Parada Militar como comandante en Jefe, Iturriaga también fue consultado por su relación con el poder político. Señaló que “siempre hemos sido escuchados” y que corresponde a las autoridades civiles tomar las decisiones tras recibir la posición profesional del Ejército.

