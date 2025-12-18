Columna de Pablo Águila: El Arte de Operar

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
Hablamos de “arte” porque navegar con éxito para todos estos desafíos, requiere de carácter, sensibilidad y capacidades diferenciadoras, que los grandes líderes de nuestra industria han desarrollado a través de sus experiencias de éxitos y fracasos.
En un entorno donde la eficiencia ya no basta, operar con excelencia ya no requiere sólo de técnica, también de una nueva visión, mentalidad y liderazgo. Hoy, alcanzar el máximo potencial de una organización pasó a ser un acto que combina método, propósito y
carácter.
Desarrollar un activo a su máximo potencial es la prioridad de todo líder de operación. Pero este camino no es trivial, requiere de una estructura clara de las palancas de valor que permitirán a la organización dar ese salto y alcanzar un nuevo estado de madurez.
Todo proceso de transformación comienza con claridad del estado futuro que se desea alcanzar y el propósito de lo que se busca lograr. También exige conciencia sobre la magnitud, velocidad y complejidad del desafío en que la organización se embarcará.
En ese trayecto, surge un componente inevitablemente humano: La dimensión emocional del proceso de cambio. Donde habrá momentos de euforia y éxitos tempranos, pero también frustraciones y la sensación de que el desafío “queda grande”.
Otro eje central es construir una visión común sobre las palancas de valor y las acciones prioritarias que generarán más impacto, aplicando el principio de Pareto 80/20, lo que significa identificar ese 20 % de esfuerzos que produce el 80 % del valor.
A esto se suma el equilibrio entre las mentalidades de cumplimiento y aspiración. Cumplir, implica asegurar el presente y dar credibilidad, aplicando una mirada Lean que perfeccione lo que “ya hacemos”. Aspirar, en cambio, es abrir espacio para prueba y error al aprendizaje, condición necesaria para innovar y desarrollar soluciones “out of the box”, que crearán el futuro emergente.
Para que ambas coexistan, se requiere una gobernanza capaz de conducir equipos enfocados en la precisión operativa, junto a otros que experimentan y “se equivocan rápido, para aprenden barato”, acelerando la evolución hacia la aspiración.
Finalmente, todo líder debe proteger a las personas impulsoras del cambio, aquellas cuya energía sostiene la transformación y que enfrentan la incertidumbre de construir un futuro, aún desconocido.
El arte de operar no está solo en alcanzar resultados, sino en hacerlo mientras se construye una organización más consciente, resiliente e inspirada para ir siempre por más.
Por Pablo Águila. Consultor Senior en SYM.
