Colgate retira una de sus pastas dentales del mercado chileno tras alerta por riesgo a la salud

La decisión fue tomada de manera preventiva tras una alerta del Instituto de Salud Pública por el uso de fluoruro de estaño, compuesto que podría provocar lesiones e irritaciones bucales.

La empresa Colgate-Palmolive Chile retiró del mercado su producto Total Clean Mint, crema dental anticaries con flúor, luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) emitiera una alerta por posibles efectos adversos asociados al fluoruro de estaño.

Este compuesto está presente en 19 pastas dentales comercializadas en Chile por tres empresas: Colgate, Oral-B (Procter & Gamble) y Sensodyne (GSK). Aunque todas cuentan con autorización sanitaria, el ISP y el Sernac advirtieron sobre potenciales riesgos como llagas, aftas, irritación de encías, dolor, escozor y entumecimiento en labios o boca.

La medida fue informada previamente al ISP y este jueves se hizo pública. La alerta también ha sido replicada en otros países como México, donde la autoridad sanitaria instruyó el retiro del mismo producto y recomendó suspender su uso ante síntomas de irritación.

La recomendación oficial es dejar de usar la pasta si se presentan molestias y acudir a un profesional de salud.