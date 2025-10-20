“Estamos conmocionados”: Colegio de niño que murió en Recoleta confirma que hay otros 5 estudiantes con lesiones leves

El establecimiento además informó que a raíz del hecho, decidió suspender sus clases como medida de contención para la comunidad educativa.

A través de un comunicado, la dirección del colegio al que asistía el menor fallecido en el accidente ocurrido la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta, confirmó la identidad de la víctima y expresó el profundo pesar de la comunidad educativa frente a la tragedia.

Se trata de Esteban Hermosilla, estudiante de sexto básico, quien perdió la vida luego de que el furgón escolar en el que viajaba junto a otros compañeros fuera colisionado por un vehículo particular que huía tras cometer un delito.

En el mismo accidente, otras cinco estudiantes resultaron con lesiones de menor gravedad, además del conductor del furgón, conocido como “tío Pedro”, y su hija Paola.

Todos ellos fueron trasladados a centros de salud y se encuentran fuera de riesgo vital.

“Como comunidad estamos conmocionados y dedicamos toda nuestra energía a acompañar a la familia, especialmente a los padres y hermanos de Esteban, a los estudiantes accidentados, sus familias, compañeros y profesores, que hoy están afectados por este triste acontecimiento”, señaló la directora del establecimiento, Karen Díaz.

El colegio informó además que, como medida de contención emocional y organización interna, se suspenderán las clases y todas las actividades programadas para este martes.

Sin embargo, el establecimiento permanecerá abierto para recibir a los estudiantes cuyos apoderados necesiten enviarlos, y el equipo docente estará disponible para acompañarlos.

La comunidad educativa también agradeció a quienes prestaron apoyo inmediato en el lugar del accidente: “Agradecemos de corazón a todos quienes pudieron apoyar las labores de rescate de nuestros estudiantes, tanto docentes como directivos y vecinos del sector”.