Colegio Médico Veterinario carga contra el Buinzoo por muerte de guacamayo: “Fue un riesgo evitable derivado de un error humano”

En esa línea, desde el gremio hicieron un llamado para que dichas instituciones busquen siempre el asesoramiento de organismos técnicos competentes, que permitan asegurar las mejores prácticas y un estándar elevado de bienestar animal.

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) abordó la tragedia ocurrida durante esta semana en el Buinzoo, donde un guacamayo murió luego de ser atacado por un felino en pleno espectáculo familiar.

A pesar de los esfuerzos de sus cuidadores, quienes intervinieron sin las medidas de seguridad adecuadas, el ave murió minutos después del ataque.

Al respecto, la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Colegio Médico Veterinario, realizó duros cuestionamientos al actuar del recinto: “Si bien lo ocurrido se originó en una reacción instintiva propia de un felino, es importante subrayar que este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo, al permitir la interacción no controlada entre especies con interacción predador-presa”.

“Este lamentable suceso debe servir como precedente para que zoológicos, bioparques y centros de fauna a nivel nacional fortalezcan de manera efectiva sus protocolos, sometiéndolos a revisión periódica, auditorías externas y actualización constante, de acuerdo con estándares internacionales de manejo y bienestar animal”, puntualizaron.

En esa línea, desde el gremio hicieron un llamado para que dichas instituciones busquen siempre el asesoramiento de organismos técnicos competentes, que permitan asegurar las mejores prácticas y un estándar elevado de bienestar animal.