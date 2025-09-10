País Colvet

Colegio Médico Veterinario carga contra el Buinzoo por muerte de guacamayo: “Fue un riesgo evitable derivado de un error humano”

Por CNN Chile

10.09.2025 / 16:40

{alt}

En esa línea, desde el gremio hicieron un llamado para que dichas instituciones busquen siempre el asesoramiento de organismos técnicos competentes, que permitan asegurar las mejores prácticas y un estándar elevado de bienestar animal.

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) abordó la tragedia ocurrida durante esta semana en el Buinzoo, donde un guacamayo murió luego de ser atacado por un felino en pleno espectáculo familiar. 

A pesar de los esfuerzos de sus cuidadores, quienes intervinieron sin las medidas de seguridad adecuadas, el ave murió minutos después del ataque.

Al respecto, la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Colegio Médico Veterinario, realizó duros cuestionamientos al actuar del recinto: “Si bien lo ocurrido se originó en una reacción instintiva propia de un felino, es importante subrayar que este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo, al permitir la interacción no controlada entre especies con interacción predador-presa”. 

“Este lamentable suceso debe servir como precedente para que zoológicos, bioparques y centros de fauna a nivel nacional fortalezcan de manera efectiva sus protocolos, sometiéndolos a revisión periódica, auditorías externas y actualización constante, de acuerdo con estándares internacionales de manejo y bienestar animal”, puntualizaron.

En esa línea, desde el gremio hicieron un llamado para que dichas instituciones busquen siempre el asesoramiento de organismos técnicos competentes, que permitan asegurar las mejores prácticas y un estándar elevado de bienestar animal.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

País Minsal lanza tercera versión de la campaña "Humos Letales" para advertir sobre daños de los vapeadores
¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Trump, que murió en un tiroteo en Utah?: Esto es lo que debes saber
Muerte de Charlie Kirk: La última pregunta que contestaba era sobre tiroteos masivos
Ordenan al Gobierno entregar correos entre Crispi y Duran tras denuncia contra Monsalve: Buscan saber si se planeó reemplazarlo
Altas temperaturas en Santiago: Pronostican hasta 30°C para este jueves
Enap informa precios de las bencinas desde el 11 de septiembre: ¿Suben, bajan o se mantienen?