Colchane: Aduanas detectó contrabando de cerca de medio millón de dólares y billetes falsificados

Trabajadores aduaneros identificaron a tres ciudadanos bolivianos que llevaban entre sus ropas y equipaje US$ 498.400. También detectaron a un sujeto de nacionalidad peruana que tenía más de 2 mil billetes falsificados de moneda nacional y estadounidense.

Aduanas detectó un contrabando de cerca de medio millón de dólares y billetes falsificados sin declarar.

La situación ocurrió cuando trabajadores de Servicio Nacional de Aduanas fiscalizaron a tres viajeros bolivianos en el complejo fronterizo de Colchane.

Gracias al uso de la máquina de rayos X y el perfilamiento de riesgo, los funcionarios interceptaron a dos mujeres y un hombre de nacionalidad boliviana, quienes llevaban entre sus ropas y equipaje US$ 498.400.

Desde el Servicio detallaron que todos los involucrados son de la ciudad de Oruro y que la mujer -de iniciales S.A.H. llevaba US$ 69.300 ocultos y sin declarar; mientras que G.M.P. portaba US$ 21.100 dólares estadounidenses, $100.000 chilenos y $480 bolivianos.

Junto a ello, M.V.R.G. llevaba entre su ropa y mochila un monto total de US$ 408.000 dólares, $72.000 pesos y $1.930 bolivianos.

Adicionalmente, durante los controles también se detectó a un ciudadano peruano con residencia definitiva en Antofagasta que tenía 2.861 billetes falsificados de moneda nacional y estadounidense. El sujeto dijo que estaba en Chile para asistir a una fiesta religiosa.

El revisar su equipaje, los funcionarios aduaneros le encontraron 998 papeles que emulan los billetes de US$ 100 norteamericanos. A ello se sumaron 359 copias de billetes de $20.000, 216 copias de billetes de $10.000 y 1.288 falsificaciones de billetes de $5.000.

El director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina Silva, destacó la capacidad de los fiscalizadores para la detección del papel moneda, tanto original como falsificado.

Los antecedentes de todos los casos fueron entregados al Ministerio Público, mientras que los imputados y los medios de prueba fueron entregados a Carabineros.