Colaboración entre Boric y Kast: Equipos presidenciales estarían “totalmente enlazados” tras reunión por incendios

La ministra Camila Vallejo detalló los puntos abordados en el encuentro, que incluyó un traspaso de información sobre la emergencia y la gestión administrativa.

El presidente Gabriel Boric se reunió este lunes con el presidente electo, José Antonio Kast, en un encuentro centrado en la coordinación por los incendios que afectan las regiones del Biobío y Ñuble.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que el diálogo entre ambos equipos es fluido y abarca tanto la agenda legislativa como el traspaso administrativo.

Coordinación por la emergencia

Vallejo afirmó que “estamos totalmente enlazados” respecto a la emergencia, con el ministro del Interior trabajando junto a un miembro del futuro gabinete de Kast.

Según reportó Radio Bío Bío sobre la reunión de hoy, la secretaria de Estado confirmó que su objetivo principal fue entregar “un traspaso de información robusta y muy importante” sobre las acciones que el Estado ejecuta frente a los incendios. Esto, según la autoridad, permitirá al próximo gobierno preparar su gestión desde el inicio de su mandato en marzo.