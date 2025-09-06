Dan de baja a seis carabineros por cohecho en Sierra Gorda: Cuatro quedaron en prisión preventiva

La pesquisa de la Fiscalía de Antofagasta y la Sección de Asuntos Internos de Carabineros se inició en 2023 y apunta a pagos para permitir el tránsito de cargas sobredimensionadas entre 2022 y 2025.

La Fiscalía Regional de Antofagasta, en trabajo conjunto con la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (SAICAR), formalizó el viernes a seis excarabineros del retén de Sierra Gorda por el delito de cohecho.

Tras la audiencia, cuatro imputados quedaron en prisión preventiva y dos con arraigo nacional y prohibición de acercarse al retén, de acuerdo con los reportes oficiales.

Según la indagatoria, entre 2022 y 2025 los exfuncionarios habrían recibido pagos para permitir el tránsito de camiones con carga sobredimensionada por las rutas 5 Norte y B-25, además de otros caminos.

La Prefectura de Carabineros de Antofagasta, en tanto, comunicó la desvinculación inmediata de los seis involucrados.

En paralelo, se informó que cuatro detenciones ocurrieron el miércoles en el propio retén, mientras que las dos restantes se concretaron en Arica y Calama durante operativos de la misma sección especializada.

¿Cómo comenzó la investigación?

De acuerdo con los antecedentes recopilados, la investigación se originó en 2023 a partir de un reclamo ingresado a la Comisaría Virtual, lo que activó los controles internos de la institución y su derivación al Ministerio Público para las diligencias respectivas.

Desde el municipio, la alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera, manifestó a SoyAntofagasta su preocupación por el efecto en la dotación local y aseguro que los hechos “afectan” enormemente a la comuna.

“El retén tiene cerca de ocho carabineros, entonces que nos saquen seis es muchísimo”, explicó.