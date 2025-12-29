Codelco y SQM consolidan alianza estratégica para la explotación de litio en el Salar de Atacama

Máximo Pacheco y Ricardo Ramos asumen la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, del directorio de NovaAndino Litio, sociedad que marcará el futuro del mineral en Chile.

Este lunes se constituyó formalmente el directorio de NovaAndino Litio, la empresa conjunta entre la estatal Codelco y la privada SQM que explotará el litio en el Salar de Atacama.

La sesión inaugural definió la cúpula directiva de la sociedad, que tendrá a Máximo Pacheco, presidente de Codelco, como su timonel, y a Ricardo Ramos, de SQM, como vicepresidente.

Composición del directorio

La representación de Codelco en el directorio la integran Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno. Por parte de SQM participan Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle. Pacheco, quien dejará la presidencia de Codelco en mayo de 2026, liderará esta alianza clave para la industria minera nacional.

Durante la sesión, Pacheco destacó el carácter histórico del proyecto. “Hoy damos forma a una decisión de largo aliento, pensada para Chile y para las próximas generaciones”, afirmó.

Según reportó ADN Radio, el ejecutivo aseguró que “NovaAndino Litio actuará con máxima responsabilidad ambiental, respeto por el territorio y las comunidades que lo habitan, y un compromiso con el desarrollo sustentable”.