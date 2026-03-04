País coaniquem

COANIQUEM lidera primer estudio latinoamericano publicado en connotada revista sobre quemaduras: ¿De qué trata?

04.03.2026

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Burns, analizó a 436 pacientes pediátricos y determinó que la profundidad de la lesión es el factor más determinante para el tratamiento a largo plazo. Un 28% de los pacientes abandona el proceso de rehabilitación.

COANIQUEM se convirtió en el primer equipo de Latinoamérica en publicar un estudio sobre rehabilitación de quemaduras pediátricas en la revista Burns, el órgano oficial de la International Society for Burn Injuries.

La investigación, que analizó a 436 pacientes menores de 15 años ingresados en 2011, reveló que el 21% de los niños afectados necesitará rehabilitación debido a secuelas cicatriciales. Dos tercios de los pacientes tenían menos de 5 años al momento del accidente.

Profundidad de la quemadura, clave en la rehabilitación

El estudio determinó que la profundidad de la quemadura es el factor que más influye en la necesidad de rehabilitación, incluso por sobre la extensión o localización de la lesión. “Aunque no sea muy extensa la quemadura, a ese niño hay que prestarle atención, porque probablemente vamos a necesitar un tratamiento a largo plazo”, explicó María de los Ángeles Rojas, subdirectora de Gestión Médica de COANIQUEM.

Un tercio de los niños que ingresaron a rehabilitación permaneció más de un año en tratamiento, con casos que superaron los 12 años de seguimiento.

El estudio también reveló que el 28% de los pacientes abandonó su proceso de rehabilitación, una cifra que enciende alertas en la institución. La mayoría de los accidentes ocurre en el hogar y el 90% se debe a contacto con objetos calientes o líquidos calientes, lo que refuerza la necesidad de prevención en el rango etario más vulnerable.

